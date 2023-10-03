بسبب خطأ تحكيمي.. شوبير يحسم الجدل حول إعادة مباراة الزمالك والمقاولون

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة إعادة مباراة الزمالك والمقاولون العرب، التي أقيمت الأسبوع الماضي ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



ورفض الحكم أمين عمر احتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك رغم العودة لتقنية الفيديو، واعترف فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، بعدها بصحتها.



وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير": " كل ما يتردد عن إعادة مباراة الزمالك والمقاولون غير صحيح تماما، لأن القانون لا يوجد به إعادة لقاء بسبب خطأ تحكيمي وهذه الأخطاء تحدث للجميع".



وتابع:" القرار الذي تم اتخاذه بشأن مباراة الزمالك والمقاولون هو إيقاف الحكم أمين عمر من قبل لجنة الحكام".



وتعادل الزمالك مع المقاولون العرب بهدف لمثله، ليهدر الفارس الأبيض 4 نقاط في أول جولتين.

كان الزمالك تعادل مع بيراميدز 2-2 في الجولة الافتتاحية من الدوري الممتاز.