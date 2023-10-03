بيان رسمي.. ريال مدريد يلجأ للقضاء الإسباني بسبب اتهامات الرشوة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، مقاضاة مفوض شرطة إسباني سابق بسبب اتهام فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، بدفع رشاوي للحكام، على غرار نادي برشلونة المتورط في قضية “نيجريرا” الشهيرة.

وقال النادي الإسباني في بيان رسمي: “أمر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد برفع الدعوى القضائية المقابلة ضد المفوض السابق فيلاريجو على الفور بسبب الاتهامات الكاذبة التي وجهها عبر محطة الإذاعة الكاتالونية RAC1”.

في سياق آخر، يحل فريق ريال مدريد ضيفا ثقيلا على نابولي الإيطالي، اليوم الثلاثاء في تمام العاشرة مساء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويستهدف فريق ريال مدريد بقيادة مديره الفني الإيطالي مديره الفني كارلو أنشيلوتي تحقيق الفوز على نابولي في مباراة اليوم والانفراد بصدارة المجموعة الثالثة.

ويتقاسم ريال مدريد ونابولي صدارة المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط لكل فريق.

وتغلب ريال مدريد على يونيون برلين الألماني بهدف نظيف في الجولة الأولى، بينما فاز نابولي على براجا البرتغالي بهدفين مقابل هدف.

