أحمد قناوي: فريد زهران الأقرب لتوجهات حزب العدل

قال أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب العدل، إن الحزب شارك في الحوار الوطني بقوة ومواقفنا تتقارب مع الحزب المصري الديمقراطي، لذلك دعم فريد زهران في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لفريد زهران، رئيس حزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، لإعلان تفاصيل حملته الانتخابية.

وأضاف "قناوي": "نحن مفتحون على الجميع طالما يمتلك أجندة وطنية سواء مؤيد أو معارض، مشيرا إلى أن الحزب يعتمد على الأفكار وتقديم بدائل، مؤكدا على أن الحزب شارك في العمل السياسي بعد 25 يناير ويعبر عن 30 يونيو، وأضاف أن الحزب منفتح على الجميع طالما يمتلك أجندة وطنية سواء مؤيد او معارض.



وأضاف أحمد قناوي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، للمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن هدف الحزب خلال سنتين أن يقدم 10 الاف من الكوادر السياسية القادرة على التنافس.

وأكد "قناوي" أن الاستحقاق الانتخابي هام للغاية وأن الأحزاب لابد ان تجد أشخاص وكوادر سياسية ناجحة وتكون قادرة على ترشح القيادة، مؤكدا على أن حزب العدل يرى أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والمرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران هو الأقرب لتوجهات الحزب.

واختتم: في النهاية نتمنى أن نرى انتخابات متكافئة وان يكون هناك مشهد سياسي ديمقراطي يليق بمصر وبالجمهورية الجديدة.