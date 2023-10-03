النائب هشام الحصري: القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالفلاح المصري

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب، إنه تم انتخابه بالتزكية اليوم رئيسًا للجنة الزراعة، ومنصب زعيم الأغلبية لم يُعلن حتى الآن، موضحا أن الجلسات القادمة سيتم إعلانها عن زعيم الأغلبية، إذ أن 4 أحزاب فقط من أعلنوا عن ممثليهم في المجلس، وباقي الأحزاب لم تعلن بعد عن ممثليها في المجلس.

النائب هشام الحصري: الدولة تهتم بالفلاح المصري

وأضاف "الحصري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن الفلاح المصري دائما هو الداعم للدولة المصرية في كل ما واجتها من تحديات خلال الفترة الماضية، والفلاح لم يتخلى عن زراعة أرضه لتوفير الأمن الغذائي الذي يعد أحد أهم أولويات الأمن القومي المصري.

وتابع رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن القيادة السياسية تولي الفلاحين والزراعة اهتماما كبيرًا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد التداعيات التي شهدتها مصر بعد جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، والتي حدث بعدها نقص في إمدادات الغذاء وارتفاع في أسعار الغذاء ومحاصيل الحبوب بصفة عامة، وبالتالي كان لزاما على الدولة المصرية العمل على زيادة الإنتاجية، وزيادة المساحة المزروعة من الأراضي، والتوسع الرأسي الذي تستطيع من خلاله زيادة وحدة إنتاجية الأرض.