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رئيس التحرير
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برلمان

هشام الحصري رئيسا للجنة الزراعة والرى بدور الانعقاد الرابع بمجلس النواب

صدى البلد

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عن فوز النائب هشام الحصرى رئيسا للجنة لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني بمجلس النواب.

كما أسفرت الانتخابات عن فوز كل من النائب صقر عبد الفتاح والنائب حسن أبو قديرة بمنصبي وكيلي اللجنة، وفوز النائب محمد عبد القوى بمنصب أمين السر.

وحرص النائب هشام الحصرى علي توجيه برقية تهنئة من لجنة الزراعة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد الحصرى أن الرئيس السيسي يولي أهمية كبيرة لقطاع الزراعة، من خلال المشروعات القومية الكبرى في ذلك القطاع،  مما ساعد البلاد علي مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائى.

وأشار إلي أن زيادة الرقعة الزراعية إلي نحو ١٠ مليون فدان إنجاز كبير يحسب للرئيس السيسي.

وأكد استمرار دعم لجنة الزراعة للفلاح في كل مكان في مصر باعتباره جندى يدافع عن وطنه.

مكتب لجنة الزراعة النائب هشام الحصري النواب

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