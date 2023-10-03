أسعار السلع الأساسية.. ماذا يحدث في الأسواق الأحد المقبل؟

فجر الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، مفاجأة من العيار الثقيل، عن أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار بسبب ومبرر ولكنه غير مقبول.



وأضاف علاء عز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم تنظيم مبادرات مثل أهلا مدارس لتوفير السلع بأسعار مخفضة ولكنها لم تعد كافية.

وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أنه تم خلال اجتماع رئيس الوزراء اليوم مع العديد من المسئولين والقطاع الخاص، اتخاذ قرارات فورية لحل العديد من المشاكل الخاصة بارتفاع أسعار السلع.

وأردف علاء عز، أن محافظ البنك المركزي تعهد بتوفير المكون الدولاري لاستيراد مستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى أن هناك شراكة تامة بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل المواطن.

واستطرد، أن الجميع سيكون خلية نحل خلال أيام الإجازة لتطبيق خفض الأسعار بقيم يشعر بها المواطن.

سيتم تخفيض السلع بداية من منتصف الأسبوع المقبل بشكل يشعر به المواطن



وأوضح، أنه سيتم تخفيض السلع بداية من منتصف الأسبوع المقبل بشكل يشعر به المواطن وتشمل سكر أرز مكرونة فول، زيت، جبنة بيضاء، وهي السلع التي تمس الاحتياجات اليومية للأسر المصرية.

وأشار علاء عز، إلى أن القطاع الخاص ملتزم بإلغاء أرباحه تماما، حيث يبيع بالتكلفة.



وأضاف الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أنه لن يحدث أن تأخر القطاع الخاص عن أبناء الوطن، لافتا إلى أن أسعار السلع ستنخفض على مستوى الجمهورية وسيتم توفيرها في كل المحال ولن تكون هناك حاجة للذهاب للمعارض .

