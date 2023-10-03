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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

9 سلع.. الغرف التجارية تفجر مفاجأة عن انخفاض الأسعار في هذا الموعد

سلع
سلع

أكد الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن هناك تسع سلع أساسية منها الزيت والسكر والأرز والمكرونة والفول والألبان والجبن سيتم تخفيض سعرها. 

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بأسعار مخفضة.. سلع أساسية في منافذ زراعة عين شمس


وأضاف علاء عز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن القطاع الخاص سيوفر السلع الأساسية بسعر التكلفة من أجل المواطن، ونشعر بمعاناة المواطن بسبب ارتفاع الأسعار ونعمل على تخفيضها. 

انخفاض أسعار السلع الأساسية سيشمل كل محافظات الجمهورية

وتابع الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن انخفاض اسعار السلع الأساسية سيشمل كل محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن خفض أسعار السلع الأساسية بقيمة كبير لم تحدث من قبل. 

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