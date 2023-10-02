بأسعار مخفضة.. سلع أساسية في منافذ زراعة عين شمس

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس ، إنه تم تنفيذ أكبر مشروع مزارع سمكية والتى تعتبر الأكبر والأولى من نوعها على مستوى كليات الزراعة بالجامعات المصرية، حيث تضم الكلية أحواض ضخمة لإنتاج سمكة البلطي.

وأكد الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن مشروع المزرعة السمكية الجديدة يعتبر من أهم المشروعات التى تم تدشينها بالكلية حيث تم تدشينها على أعلى مستوى لإنتاج سمك البلطي.

وأشار عميد الكلية، إلى أن الفترة الزمنية لتربية الأسماك من 5 لـ 6 أشهر، لافتا إلى أنه يتم تربية السمك البلطى داخل الأحواض، مشيرا إلى أن هناك مفرخا يتم له عملية إصلاح حاليا ليكون مصدر من مصادر الزريعة.

وأوضح أن المشروع الموجود فى الكلية يضم حوض أرضي كبير، وحوالى 20 حوضا إسمنتيا، موضحا أنه من المتوقع إنتاج 25 طن أسماك في الدورة الواحدة.

اضاف عميد زراعة ، إن الكلية توفر العديد من المنتجات من خلال منافذ بيع الكلية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، طوال شهر رمضان.

وواضح عميد كلية الزراعة لـ صدي البلد، أن الكلية توفر في منافذها العديد من السلع الأساسية، لافتا إلى أن الكلية تنتج عدد كبير من المحاصيل ويتم طرحها من خلال منافذ الكلية بأسعار مخفضة غير قابلة للمنافسة .



يأتي ذلك في إطار دور الكلية فى خدمة المجتمع والتخفيف عن كاهل المواطنين فى الشهر المعظم، مضيفا، أن الكلية وفرت عدة سلع من الخضراوات واللحوم بأسعار أقل من السوق لمحاربة الغلاء، قبل حلول شهر رمضان.

وأضاف عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس أن الكلية لم تقتصر على بيع الخضراوات واللحوم البلدي فقط ولكن لديها منتجات من عسل النحل الذي يقوم بإنتاجه مركز الدراسات والإستشارات الزراعية التابعة للكلية من خلال مركز نحل العسل ومنتجاته.