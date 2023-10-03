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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول ساعتين في حرب أكتوبر.. أبو الغيط يكشف أسرارا جديدة ليوم النصر

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

هنأ السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الشعب المصري والقيادة السياسية بمناسبة مرور 50 عاما على انتصار أكتوبر المجيد.

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أحمد أبو الغيط يكشف أسرارا عن وثائق حرب أكتوبر.. فيديو

وقال خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن هيئة عمليات القوات المسلحة تلقت تقارير مساء يوم  6 أكتوبر عن نتائج العبور، والتي أفادت بعبور 5 فرق مشاة بنجاح وتدمير خطف بارليف في 4 ساعات.

 

وتابع: تم فتح 80 ثغرة في السد الركامي الإسرائيلي خلال عبور خط بارليف، موضحًا أن المهندس المصري العبقري اللواء باقي زكي صاحب فكرة فتح ثغرات في السد الركامي الإسرائيلي، كما أن المصريين كانوا جبارين في حرب أكتوبر.

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تهديدات كيسنجر لمصر في حرب أكتوبر .. أبو الغيط يكشف رد السادات

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أبو الغيط: فتح 80 ثغرة في خط بارليف خلال حرب أكتوبر

وأوضح أبو الغيط، أن المصريين هدوا الجبل وفتحوا 80 ثغرة في السد الركامي ووضعوا 13 كوبري لعبور خط بارليف، كما أن المواجهة كانت بطول  170 كيلو مع إسرائيل علي طول خط القناة.

فرق المشاة بالقوات المسلحة عبروا بالكامل يوم 6 أكتوبر

 

وأكمل: فرق المشاة بالقوات المسلحة عبروا بالكامل يوم 6 أكتوبر، وبالتزامن مع دقات الساعة 2 ظهرا المدفعية المصرية قصفت العدو الإسرائيلي ومواقعه بطول الجبهة الشرقية، وهناك 222 قاذفة مقاتلة مصرية قصفوا مواقع الجيش الإسرائيلي ودمروا مراكز العمليات والمطارات فى عمق سيناء. 

أحمد أبو الغيط أكتوبر المجيد الأمين العام لجامعة الدول الأمين العام لجامعة الدول العربية الإعلامي أحمد موسى السفير أحمد أبو الغيط هيئة عمليات القوات المسلحة على مسئوليتي

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