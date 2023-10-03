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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبو الغيط: فتح 80 ثغرة في خط بارليف خلال حرب أكتوبر

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن أول أيام حرب أكتوبر جاء تحذير من الولايات المتحدة الأمريكية، موضحا “تلقينا رسالة من كسنجر ليهدد مصر بالانسحاب، وعدم الاستمرار في القتال”.

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أبو الغيط يكشف أسرارا ومفاجآت لأول مرة عن حرب أكتوبر.. وكيف اتخذ السادات القرار |حوار خاص مع أحمد موسى

وأضاف أحمد أبو الغيط، في حوار مع الاعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسؤليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، أن مقاتلات ميج ٢١ المصرية تصدت للقاذفات الإسرائيلية في هجوم على مطار طنطا، متابعا “لكنهم رموا حمولتهم ونزلت على قرى وأصيب مدنيون”. 


وتابع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن تم فتح ٨٠ ثغرة في خط بارليف، واللواء باقي زكي صاحب فكرة تحطيم خط بارليف بالماء. 

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