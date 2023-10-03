أبو الغيط: فتح 80 ثغرة في خط بارليف خلال حرب أكتوبر

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن أول أيام حرب أكتوبر جاء تحذير من الولايات المتحدة الأمريكية، موضحا “تلقينا رسالة من كسنجر ليهدد مصر بالانسحاب، وعدم الاستمرار في القتال”.

وأضاف أحمد أبو الغيط، في حوار مع الاعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسؤليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، أن مقاتلات ميج ٢١ المصرية تصدت للقاذفات الإسرائيلية في هجوم على مطار طنطا، متابعا “لكنهم رموا حمولتهم ونزلت على قرى وأصيب مدنيون”.



وتابع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن تم فتح ٨٠ ثغرة في خط بارليف، واللواء باقي زكي صاحب فكرة تحطيم خط بارليف بالماء.