أبو الغيط يكشف أسرارا ومفاجآت لأول مرة عن حرب أكتوبر.. وكيف اتخذ السادات القرار |حوار خاص مع أحمد موسى

حل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، بمناسبة مرور 50 عاما على انتصار أكتوبر.

وكشف أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، مجموعة من التفاصيل الكاملة عن حرب أكتوبر المدعومة بالوثائق، بالإضافة إلى كشف تفاصيل قرار الحرب الذي اتخذته القيادة المصرية.

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

أبو الغيط يكشف ماذا فعلت مصر بعد حرب 1967.. فيديو

كشف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدولة العربية عن سبب غضبه من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بعد حرب 1967 لعدم إعداد المسرح السياسي والعسكري إعداد جيدا بالتزامن مع وجود القوات المصرية في حرب اليمن آنذاك.



أبو الغيط: مصر كانت في حاجة لإقناع العالم بقضيتها واستعادة الأراضي المحتلة..فيديو

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الجيوش تحتاج لفترة طويلة بعد أي هزيمة.

وأضاف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "القوات المسلحة كانت بحاجة لاستعادة قدراتها بعد أحداث 5 يونيو 1967".



أبو الغيط: مصر تعاونت مع الاتحاد السوفيتي لإعادة بناء القوات المسلحة.. فيديو

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن مصر تعاونت مع الاتحاد السوفيتي من أجل إعادة بناء القوات المسلحة.



كان عندي 25 عاما .. أبو الغيط يكشف لأول مرة سر غضبه من الزعيم جمال عبد الناصر.. فيديو

كشف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدولة العربية عن سبب غضبه من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بعد حرب 1967 لعدم إعداد المسرح السياسي والعسكري إعداد جيدا بالتزامن مع وجود القوات المصرية في حرب اليمن آنذاك.



لم تنكسر إرادة المصريين|أبو الغيط: مصر تعرضت لضربة مخفية في 1967.. فيديو

هنأ أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، القيادة السياسية والشعب المصري بذكرى انتصار حرب أكتوبر.

وقال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مصر في السنوات ما بين 5 يونيو 1967 و6 أكتوبر 1973 أعدت نفسها جيدا للحرب".



أبو الغيط: بدأت بتدوين يوميات الصدام المسلح بين مصر وإسرائيل في5 أكتوبر 1973..فيديو

تحدث أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن كتابته للصدام المسلح بين مصر وإسرائيل.

وقال أبو الغيط، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "اتخذت قراري بأن أسجل الصدام بين مصر وإسرائيل"، لافتا: "بدأت في تدوين يوميات الصدام المسلح بين مصر وإسرائيل في 5 أكتوبر 1973".



أبو الغيط يكشف كيف واجه الرئيس السادات إسرائيل دبلوماسيا ودور مستشار الأمن القومي

قال السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه معجب بقراءة التاريخ خاصة التاريخ العسكري، مشيرا إلى أن تأثر بكتابات القادة العسكريين الألمان في الحرب العالمية الثانية كذلك القادة الإنجليز، بالإضافة إلى القادة الأمريكيين.



أبو الغيط: مصر كانت تقود حركة عدم الانحياز بإفريقيا وآسيا في عهد عبدالناصر

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن مصر دولة لها وضعية خاصة في التاريخ العربي والإسلامي.

وأضاف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مصر دولة تمتلك موقعا جغرافيا متميزا"، لافتا إلى أنها كانت تقود حركة عدم الانحياز في إفريقيا وآسيا في عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر".



أحمد أبو الغيط يكشف سر الحديدة مع السادات خلال مفاوضات طابا ..فيديو

قال السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن كل لقاءات الرئيس محمد أنور السادات وتسليح مصر وتدريب المقاتلين وشكل الأعداد وجدها في وثائق مستشاريه الأمن القومي، مشيرا إلى أنه خادم للدولة المصرية يمثل مصر دبلوماسيا وهدفه الولاء للأرض والدولة والشعب.



أبو الغيط: هذا الشخص هو الذي كان يكتب كل رسائل الزعيم الراحل السادات للعالم.. فيديو

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الراحل الدكتور أسامة الباز لم يظهر في مرحلة 73 وانضم لوزارة الخارجية في نهاية أكتوبر 73.

وأضاف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أسامة الباز كان بحر من المعلومات والتجربة"، لافتا: "كل رسائل الزعيم الراحل السادات للعالم كتبها الدكتور أسامة الباز".



أبو الغيط: مصر كانت تحاول سياسيا ودبلوماسيا لاسترداد سيناء من 67 إلى 73.. فيديو

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن مصر كانت تحاول سياسيا ودبلوماسيا لاسترداد سيناء من 67 إلى 73.

وأضاف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "منذ عام 72 ونحن ندرك أن العملية العسكرية قادمة لتحرير سيناء".



أحمد أبو الغيط يكشف أسرارا عن وثائق حرب أكتوبر.. فيديو

كشف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدولة العربية، أسرارا جديدة عن حرب أكتوبر 1973، تزامنا مع مرور 50 عاما على الحرب.

وأضاف أبو الغيط خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن أحمد ماهر وزير الخارجية الأسبق لعب دورا مهما في سياسة مصر الخارجية، منوها أن رسائل الرئيس السادات كان قد كتبها الدكتور أسامة الباز، علاوة على صياغته الخطب والرسائل للرئيس السادات أيضا، معلقا: «الفريق محمد صادق والفريق أول أحمد إسماعيل كانوا أحدث من محمد حافظ إسماعيل مستشار الأمن القومي، لافتا إلى أن عبد الناصر والسادات كانوا يدركون ويعدون للحرب من 1967 حتى 1973 من خلال عملية في سيناء.

أبو الغيط: السادات رجل القرن وكيسنجر وضعه في مصاف الأنبياء.. فيديو

قال السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن كل لقاءات الرئيس محمد أنور السادات وتسليح مصر وتدريب المقاتلين وشكل الأعداد وجدها في وثائق مستشاريه للأمن القومي، مشيرا إلى أنه خادم للدولة المصرية يمثل مصر دبلوماسيا وهدفه الولاء للأرض والدولة والشعب.



أبو الغيط يوضح سبب إيجاد السادات منصب مستشار الأمن القومي.. فيديو

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الرئيس الراحل السادات أوجد منصب مستشار الأمن القومي للتعامل مع التحديات والمواجهة المباشرة مع إسرائيل.



أبو الغيط يكشف كيف اتخذ السادات قرار الحرب في 73.. فيديو

كشف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدولة العربية، أسرارا جديدة تخص قرار حرب أكتوبر 1973.

وأضاف أبو الغيط خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه تلقى مظروفا من عبد الهادي مخلوف بشأن محضر 30 سبتمبر المتعلق بحرب أكتوبر 1973، ومقاله في صحيفة الأهرام عن المحضر عندما كان وزيرا للخارجية كان من الذاكرة.



قبل حرب أكتوبر بأيام| أبو الغيط يوضح تفاصيل ما حدث في اجتماع 30 سبتمبر 1973.. فيديو

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الفريق أول أحمد إسماعيل وزير الحربية في اجتماع 30 سبتمبر 1973 أكد أن القوات المسلحة جاهزة ولكننا الأضعف لأن أمريكا تدعم إسرائيل.



أبو الغيط: السادات اتخذ قرار طرد الخبراء السوفيت قبل الحرب بعام.. فيديو

قال السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه تم استدعاؤه يوم 5 أكتوبر بمكتب الاستشارية للأمن القومي، حيث تم اتخاذ قرار الحرب، مؤكدا أن الرئيس السادات أكد أنه لا تأجيل تحت أي ظرف.