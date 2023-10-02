أبو الغيط: مصر تعاونت مع الاتحاد السوفيتي لإعادة بناء القوات المسلحة.. فيديو

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن مصر تعاونت مع الاتحاد السوفيتي من أجل إعادة بناء القوات المسلحة.

وأضاف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مصر اتخذت قرارا بالانحياز للاتحاد السوفيتي بعد أحداث 5 يونيو 67 بالرغم من إدراكنا أنه سيغضب أمريكا".

وأشار: "مصر بذلت مجهودا سياسيا لإقناع العالم بالقضية المصرية"، مضيفا: "مصر استمرت سنوات طويلة في العمل السياسي لإقناع العالم بعدالة القضية".

وأوضح: "مصر كانت تبني جيشا قويا وفي نفس الوقت تقود جهود سياسية ودبلوماسية لإقناع العالم بعدالة قضيتنا وتحرير أراضينا"، لافتا: "معجب جدا بالتاريخ والقراءات العسكرية".

واسترسل: "في أثناء النضال المسلح يكون هناك رجال وقادة يسجلون الأحداث"، مضيفا: "كتابات القادة العسكريين الألمان والبريطانيين والأمريكيين في الحرب العالمية الثانية أثرت في شخصيتي".