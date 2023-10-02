أبو الغيط: مصر كانت في حاجة لإقناع العالم بقضيتها واستعادة الأراضي المحتلة..فيديو

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الجيوش تحتاج لفترة طويلة بعد أي هزيمة.

وأضاف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "القوات المسلحة كانت بحاجة لاستعادة قدراتها بعد أحداث 5 يونيو 1967".

وأشار: "فرنسا وبريطانيا احتاجا 4 سنوات بعد سقوطهم أمام الجيش الألماني في 1940 للعودة للحرب"، مضيفا: "بالرغم من الترسانة الصناعية التي تمتلكها فرنسا وبريطانيا إلا أنهما انتظروا 4 سنوات لمواجهة الجيش النازي".

وتابع: "مصر كانت في بحاجة لإقناع العالم بقضيتها واستعادة الاراضي المحتلة في 5 يونيو 67"، مشيرا: "القيادة المصرية في مصر بعد 5 يونيو 67 عقيدتها كانت "ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة".

