أبو الغيط: مصر كانت تقود حركة عدم الانحياز بإفريقيا وآسيا في عهد عبدالناصر

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن مصر دولة لها وضعية خاصة في التاريخ العربي والإسلامي.

وأضاف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مصر دولة تمتلك موقعا جغرافيا متميزا"، لافتا إلى أنها كانت تقود حركة عدم الانحياز في إفريقيا وآسيا في عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر".

وواصل حديثه: "كنت غاضبا جدا من الزعيم الراحل جمال عبدالناصر بسبب أحداث 5 يونيو 1967 وأنا شاب عمري 25 عاما"، مضيفا: "مصر لم تجهز المسرح السياسي أو العسكري أو الاقتصادي في 5 يونيو 1967".

وتابع: "الزعيم الراحل جمال عبدالناصر يحسب له أنه لم ينكسر بعد 5 يونيو 1967"، مضيفا: "عبدالناصر لم يفقد الثقة في القوات المسلحة بعد 5 يونيو 1967".

واسترسل: "الزعيم الراحل جمال عبدالناصر لم يفقد الثقة في بلده وجيشه ونفسه، وقرر أننا سنعمل على رد الاعتبار لمصر بعد 5 يونيو 1967.. والشعب المصري كان غاضبا بعد أحداث 5 يونيو 1967".