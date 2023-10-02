أبو الغيط: بدأت بتدوين يوميات الصدام المسلح بين مصر وإسرائيل في5 أكتوبر 1973..فيديو

تحدث أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن كتابته للصدام المسلح بين مصر وإسرائيل.

وقال أبو الغيط، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "اتخذت قراري بأن أسجل الصدام بين مصر وإسرائيل"، لافتا: "بدأت في تدوين يوميات الصدام المسلح بين مصر وإسرائيل في 5 أكتوبر 1973".

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية: "جمعت أوراقا عن الصدام المسلح بين مصر وإسرائيل قبل وبعد 5 أكتوبر 1973"، مشيرا: "كل موقع عملت به احتفظت بالأوراق بتكتم وهدوء من أجل كتابة اليوميات".

