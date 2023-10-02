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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبو الغيط يوضح سبب إيجاد السادات منصب مستشار الأمن القومي.. فيديو

أبو الغيط
أبو الغيط

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الرئيس الراحل السادات أوجد منصب مستشار الأمن القومي للتعامل مع التحديات والمواجهة المباشرة مع إسرائيل.

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وأضاف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "السادات اكتشف أن لديه وزارتي حربية وخارجية وليس لديه جهاز تنسيقي لعمليات الدولة لإعدادها للمواجهة مع إسرائيل وخاصة دبلوماسيا".

 

وأشار: "محمد حافظ إسماعيل عين مستشارا للأمن القومي وكان منصبه أعلى من وزيرا الخارجية والحربية بدرجة موازية لنائب رئيس الوزراء"، موضحا: "محمد حافظ إسماعيل اختار 4 من دبلوماسيين الخارجية لمساعدته برئاسة د. السفير عبدالهادي مخلوف والذي كان سفيرا لمصر ووزير مفوض وعينه مديرا لمكتبه".

 

وأوضح: "أحمد ماهر السيد وإيهاب وهبه وفاروق بركة وحسين شلش وتيمور سري وأحمد أبو الغيط وأحمد عادل مثلوا فريق محمد حافظ إسماعيل في مستشارية الأمن القومي".

 

واسترسل: "محمد حافظ إسماعيل مستشار الأمن القومي للسادات استعان بمجموعة من المخابرات العامة ذات تدريب عسكري ولديهم اطلاع كامل وساعدونا لفهم تطورات العملية العسكرية.. واستعان بأعضاء من القوات المسلحة منهم د. زكريا عزمي من الحرس الجمهوري، واستعان أيضا بأعضاء من المخابرات العسكرية".

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