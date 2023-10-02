لم تنكسر إرادة المصريين|أبو الغيط: مصر تعرضت لضربة مخفية في 1967.. فيديو

هنأ أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، القيادة السياسية والشعب المصري بذكرى انتصار حرب أكتوبر.

وقال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مصر في السنوات ما بين 5 يونيو 1967 و6 أكتوبر 1973 أعدت نفسها جيدا للحرب".

وأضاف أبو الغيط: "مصر تعرضت لضربة مخفية في 5 يونيو 1967، ولم تنكسر إرادة المصريين بعد 5 يونيو 1967".

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية: "كنا ندرك أننا سنحتاج لجولة أخرى ومعارك دبابات في وسط سيناء بعد 5 يونيو 1967".