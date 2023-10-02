قبل حرب أكتوبر بأيام| أبو الغيط يوضح تفاصيل ما حدث في اجتماع 30 سبتمبر 1973.. فيديو

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الفريق أول أحمد إسماعيل وزير الحربية في اجتماع 30 سبتمبر 1973 أكد أن القوات المسلحة جاهزة ولكننا الأضعف لأن أمريكا تدعم إسرائيل.

وأضاف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الرئيس السادات في اجتماع 30 سبتمبر 1973 طلب من الفريق أول أحمد إسماعيل وزير الحربية شرح الوضع الحالي".

وأشار: "الرئيس السادات قال في اجتماع 30 سبتمبر 1973 إن مسئوليتي تحتم علي خوض القتال وتدمير خط باريف"، لافتا: "الفريق أول أحمد إسماعيل أكد في اجتماع 30 سبتمبر 1973 أننا سندمر خط باريف".

وأوضح: "الفريق أول أحمد إسماعيل أكد في اجتماع 30 سبتمبر 1973 أكد قدرتنا على الصمود أمام الضربة المضادة، وأكد أننا سنذهب لعملية سياسية بعد الحرب، وطلب من السادات إصدار توجيه للقتال".

وأشار: "كل الموجودين في الاجتماع أصابهم قلق من حديث السادات، والرئيس السادات أكد أن قرار الحرب مسئوليته التاريخية أمام شعبه وسيمضي فيها، ولم يعترض أحد في الاجتماع على قرار الرئيس السادات"، مؤكدا أن الرئيس السادات لم يعلن في الاجتماع تاريخ الحرب.

واسترسل: "وزير التموين طلب من الرئيس السادات في الاجتماع مدة من 3 إلى 6 شهور وتمويل مالي لتوفير احتياجات الشعب".

