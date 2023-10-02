أبو الغيط: السادات رجل القرن وكيسنجر وضعه في مصاف الأنبياء.. فيديو

قال السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن كل لقاءات الرئيس محمد أنور السادات وتسليح مصر وتدريب المقاتلين وشكل الأعداد وجدها في وثائق مستشاريه للأمن القومي، مشيرا إلى أنه خادم للدولة المصرية يمثل مصر دبلوماسيا وهدفه الولاء للأرض والدولة والشعب.

أضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن والده عمل خادم للدولة المصرية كطيار مقاتل في القوات المسلحة، المراسلات كان يكتب عليها أفندم في الدبلوماسية وقت فترة الحرب، مشيرا إلى أن محضر 30 سبتمبر وقع في يده خلال أرشفة وثائق مستشاريه الأمن القومي.



وأوضح أن الرئيس الراحل السادات هو رجل القرن، مبينا أن هنري كيسنجر وزير خارجية أمريكا الأسبق قال في كتاب له تحدث عن 6 شخصيات كان من ضمنها الرئيس السادات، حيث وضع لرئيس السادات في كتابه بمصاف الأنبياء.

