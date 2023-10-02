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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أبو الغيط يكشف كيف واجه الرئيس السادات إسرائيل دبلوماسيا ودور مستشار الأمن القومي

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط

قال السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه معجب بقراءة التاريخ خاصة التاريخ العسكري، مشيرا إلى أن تأثر بكتابات القادة العسكريين الألمان في الحرب العالمية الثانية كذلك القادة الإنجليز، بالإضافة إلى القادة الأمريكيين.

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أضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، أن المارشال بروك كان يكتب رغم ضغوط الحرب لمدة 5 سنوات عن كل القضايا المطروحة والخلافات والصدامات، قائلا: «اتخذت قرار بأن أسجل الصدام المسلح بين مصر وإسرائيل، وبدأت في تدوين يوميات الصدام يوم 5 أكتوبر 1973».

 

وأشار السفير أحمد أبو الغيط، إلى أن كل موقع عمل فيه احتفظ بمذكرات عنه، منوها بأنه تأثر بالراحل أحمد ماهر السيد وزير الخارجية الأسبق، في تكوين شخصيته، مبينا أنه توفى يوم 30 سبتمبر 2012.


 

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس الراحل السادات اكتشف أن لديه وزارتي خارجية وحربية وليس لديه جهاز تنسيق لعمليات الدولة للإعداد لمواجهة إسرائيل وخاصة دبلوماسيا، مشيرا إلى أنه خلق قانونا لإنشاء منصب مستشار الأمن القومي للتعامل مع التحديات والمواجهة المباشرة مع إسرائيل.


ولفت إلى أن الرئيس السادات، عين محمد حافظ إسماعيل مستشارا للأمن القومي وكان منصبه أعلى من وزارة الخارجية والحربية، 

مبينا أنه اختار 4 دبلوماسيين لمساعدته برئاسة السفير عبدالهادي مخلوف والذي كان سفيرا لمصر وزير مفوض وعينه مديرا لمكتبه.

وأوضح أن حافظ استعان بمجموعة من القوات المسلحة والمخابرات العامة والعسكرية منهم الدكتور زكريا عزمي من الحرس الجمهوري، مؤكدا أنه عمل على توسيع إطار المكتب ليشمل إعداد الدولة للحرب من كافة المجالات ويجمع أفرع الدولة للتخطيط وتجهيز الدولة للحرب بمسئولية مباشرة مع الرئيس السادات، حيث كان يتسم بالتوازن ويعرف جيدا عناصر السلطة والمسئولية، حيث شغل العديد من المناصب.

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