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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبو الغيط: السادات اتخذ قرار طرد الخبراء السوفيت قبل الحرب بعام.. فيديو

أبو الغيط
أبو الغيط

قال السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه تم استدعاؤه يوم 5 أكتوبر بمكتب الاستشارية للأمن القومي، حيث تم اتخاذ قرار الحرب، مؤكدا أن الرئيس السادات أكد أنه لا تأجيل تحت أي ظرف.

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وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الاتحاد السوفيتي كان “قافل حنفية” توريد السلاح لمصر في ذلك الوقت، مشيرا إلى أن الرئيس السادات اتخذ قرار طرد الخبراء السوفيت من مصر قبل الحرب بعام.


كما أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الرئيس السادات هو رجل القرن العشرين لما قام به في حرب أكتوبر وقدرته على استعادة الأرض، لافتا إلى أن السادات زار القدس وأطلق مبادرة السلام أيضا.

وأشار أبو الغيط، خلال حواره الخاص مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن المراوغ الإسرائيلي كان يتحدث بأفكار عن إعطائنا نصف سيناء وتبقي قوته في غرب سيناء، مشيرا إلى أن  محمد حسن الزيات، وزير خارجية مصر الأسبق، التقى روجرز وزير خارجية أمريكا في عام 72 وكان يقول له من يهزم عليه أن يدفع الثمن، ثم في لقاء آخر  في يوليو 1973، قال مرة أخرى: «لا وقت لدي لأضيعه معكم وأنتم هزمتم إما أن تستلموا أو تغيروا الموقف».

ولفت إلى أن أمريكا قدمت مشروعا لإسماعيل فهمي وزير الخارجية تعرضه إسرائيل من أجل الاتفاق على رسم خط حدود مصري إسرائيل جديد غير 1906، مشددا على أن إسرائيل كانت تضغط للحصول على نصف سيناء.

ولفت إلى أن مناحم بيجن، رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، قدم معاهدة للسادات إلا شرط اعترافهم بحدود عام 1906 مع حقوق ومصالح أمنية إسرائيلية في سيناء، مبينا أن إسرائيل كانت ترغب في فرض سيطرتها على مطارات داخل سيناء، بالإضافة إلى شبكة طرق تحت سيطرتها للتحرك من وإلى المطارات.

ونوه بأن إسرائيل طلبت أن يكون حق سكان سيناء من العرب والإسرائيليين التحرك في كل بقاع سيناء بحرية تامة، مؤكدا أن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر كان يتبنى حديث إسرائيل.
 

ابو الغيط

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