أبو الغيط: هذا الشخص هو الذي كان يكتب كل رسائل الزعيم الراحل السادات للعالم.. فيديو

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الراحل الدكتور أسامة الباز لم يظهر في مرحلة 73 وانضم لوزارة الخارجية في نهاية أكتوبر 73.

وأضاف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أسامة الباز كان بحر من المعلومات والتجربة"، لافتا: "كل رسائل الزعيم الراحل السادات للعالم كتبها الدكتور أسامة الباز".

وأشار: "الزعيم الراحل السادات كان يوجه الدكتور أسامة الباز وهو يقوم بصياغة الخطاب والرسائل"، موضحا: "في 2004 عينت وزير الخارجية وكان أسامة الباز موجود ولكنه كان يعاني من ضعف الذاكرة".