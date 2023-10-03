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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تهديدات كيسنجر لمصر في حرب أكتوبر .. أبو الغيط يكشف رد السادات

ابو الغيط
ابو الغيط

كشف السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه يوم 7 أكتوبر تلقينا رسالة من كيسنجر تحذر من العمل العسكري المصري ويطالب القوات المسلحة بالعودة لمواقعها.

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أبو الغيط: فتح 80 ثغرة في خط بارليف خلال حرب أكتوبر


وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن كيسنجر هدد مصر إذا لم تنسحب القوات المسلحة وطالب بعدم استمرار القتال.
ولفت إلى أن المقاتلات ميج 21 المصرية تصدت للقاذفات الإسرائيلية في هجومها علي مطار طنطا  ولكنهم رموا حمولتهم فنزلت على قرى واستشهاد مدنيين .
وقال السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الرئيس السادات كان حزين جدا من استهداف للمدنيين، موضحا أن سوريا كانت تتقدم علي الجبهة في الحرب ضد إسرائيل.
وأردف: حافظ إسماعيل كتب رد على رسالة كيسنجر مصر حاولت تحقيق السلام على مدار 6 سنوات وتطالب بسحب قوات إسرائيل من أرضنا المحتلة وتسوية كاملة مع إسرائيل ولا نية للانسحاب.
وأكد السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن مصر قالت أننا لا نريد توسيع نطاق المواجهة أو تعميق الاشتباكات وذلك ردا علي رسالة كيسنجر.


وأوضح أن السادات في رسالته لكيسنجر أشار إلى أنه لا يريد ضرب العمق الإسرائيلي مثلما فعلت دولة الاحتلال، مضيفا أن القوات المصرية كانت تمتلك صواريخ سكود مداها 300 كيلومتر وقادرة على ضرب عمق إسرائيل.
 

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