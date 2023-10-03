لميس الحديدي محتفية باليوبيل الذهبي لانتصار أكتوبر: ذكرى باقية في القلوب |فيديو

احتفت الاعلامية لميس الحديدي باليوبيل الذهبي لذكرى السادس من أكتوبر قائلة : يوم الجمعة القادم يمر خمسين عاماً على ذكرى الفخر والنصر والعزة وهو اليوبيل الذهبي لانتصار السادس من أكتوبر ".



أكملت : “ هذا اليوم لابد دائماً أن نتذكره ونقدم التحية لرجاله الأطهار ونذكر الأجيال الشابة بهذا اليوم وهؤلاء الابطال الذي أعادوا لنا الكرامة ”.

أكتوبر دائماً ذكرى سعيدة باقية فينا جميعاً



واصلت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة ON :"تحية للرئيس السادات صاحب قرار وصاحب العبور وتحية لكل قادة النصر وشهداء الجيش المصري الذين عبروا القناة وحطموا خط بارليف المنيع ".



إستطردت : " أياً كانت الروايات المصدرة في افلام وروايات أو كتب تبقى الحقيقية الراسخة أننا ألحقنا الهزيمة بالعدو الاسرائيلي في أكتوبر 1973 وإستعدنا الارض".



أتمت : " أكتوبر دائماً ذكرى سعيدة باقية فينا جميعاً وفي حياتنا نتذكرها ونتذكر كل من قام بها وكل من ضحوا بأرواحهم كي نستعيد الارض ونبقى الان في هذا المكان آمنين وتعود لنا سيناء ونستعيد كرامتنا وعزتنا مرة أخرى ".