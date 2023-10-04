بشرى سارة.. استثمارات تركية جديدة في مصر بقيمة 500 مليون دولار |خاص

عقد السفير التركي لدى القاهرة "صالح موطلو شن"، أمس الثلاثاء، الاجتماع التشاوري للمستثمرين الأتراك في مصر لمناقشة التعاون الاقتصادي والتجاري في مصر بحضور عدد من المستثمرين ورجال الأعمال الأتراك والمصريين.

وأكد السفير التركي لدى القاهرة على مدى قوة العلاقات بين مصر وتركيا والتعاون التجاري بين الدولتين والذي سيعود على كلا البلدين بالنفع.

وصرح يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري لـ "صدى البلد" في حوار على هامش الاجتماع بأن العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا هي علاقات استراتيجية ووطيدة وهامة سواء على مستوى الحكومتين أو على المستوى الشعبي.

وقال “الواثق بالله” في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن الاهتمام التركي بالاستثمار في مصر قد بدأ في عامي 2005 و2006 ثم تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع أنقرة والتي تمكن لمصر التصدير والتجارة الحرة بين البلدين بدون رسوم جمركية.

ولفت "الواثق بالله" إلى أن تركيا مؤخراً والتي كانت قد بدأت منذ سنين ولكنها زادت في الفترة الأخيرة أن تكلفة الإنتاج على المصنع التركي أصبحت عالية جداً من ناحية الطاقة والكهرباء والغاز الطبيعي وتكلفة العمالة حيث إن العامل التركي يأخذ أجرًا يعادل ثلاثة أضعاف العامل المصري، مما يغري المُستثمرين الأتراك للاستثمار في مشاريع بمصر منذ 2005 وحتى اليوم.

وأوضح رئيس التمثيل التجاري أن فترة الفتور السياسي بين البلدين آخر 10 سنوات إن كانت هناك أوامر وتوجيهات بفصل المسار الأقتصادي بين البلدين عن المسار السياسي إلى أن عاد إلى مساره الطبيعي، مضيفاً: رغم عدم وجود زيارات رسمية بين الحكومتين لكن هذا لم يؤثر على العلاقات الاقتصادية وظل رجال الاستثمار الأتراك يتوافدون على مصر والمستثمرون المصريون أيضاً كانوا يذهبون للاستثمار في تركيا.

وقال “الواثق بالله” إنه بعد أن عودة العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين وتحسنت العلاقات الثنائية بين البلدين، فإنه ذهب ضمن الوفد المرافق لوزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير لأنقرة وبعد أن سبق له القيام بزيارة سريعة لوزير الخارجية السابق مولوود تاوش أوغلو آنذاك لتقديم واجب التعازي في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا يوم 6 من فبراير فكانت زيارته الأخيرة مليئة بالاجتماعات الهامة والرسمية مع كبار المسئولين والوزراء واتحاد الغرفة التجارية التركية ومجلس الأعمال المصري التركي ووصفها بزيارة في منتهى الأهمية.

وأعرب يحيي الواثق بالله عن الاهتمام الكبير من وزير التجارة التركي عمر بولات خلال زيارة نظيره المصري لأنقرة وتأكيده هو وزير الصناعة التركي محمد فاتح كاجير على أن مصر وتركيا على المستوى الاقتصادي والتجاري والسياسي مؤخراً دائماً وأبداً يكملون بعضهم البعض.

وقال الواثق بالله خلال حوار خاص مع "صدى البلد" على هامش الاجتماع التشاوري للمستثمرين الأتراك في مصر إنهم خلال هذه الزيارة تم الاتفاق على الكثير من المشاريع بأنه تم وعد مصر بمشاريع بقيمة 500 مليون دولار غير الاستثمارات التركية في مصر والتي تقدر بـ 2.5 مليار دولار.

وأضاف الواثق بالله أنه وصل 200 مليون دولار من أصل الـ500 مليون دولار منذ أسبوعين من خلال مجموعة استثمارية -رفض ذكر اسمها- لكنه قال إنها مجموعة ستفتتح عدة مصانع في مجال الورق والكرتون بقيمة الـ200 مليون دولار.

وأفاد الواثق بالله بأن هناك مجموعات أخرى منتظرة السماح بالدخول لها بعد أن رأوا مدى نجاح المستثمرين الأتراك في مصر والذين بدأوا منذ عامي 2005 و 2006 بمصنع واحد والآن يمتلكون حوالي 5 أو 6 مصانع في الوقت الحالي في العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وبرج العرب بالإسكندرية وبذلك فهم يشجعون بعضهم البعض من خلال رؤيتهم لتحقيق الأرباح حيث إن ذلك يعد بمثابة أقوى إعلان ترويجي، خاصة بعد أن تم إقناعهم أن يأتوا للسوق المصرية ليس فقط لتصدير المنتجات التركية لمصر أو لتصدير المنتجات المصرية لتركيا فقط وإنما يكون هناك تبادلات تجارية بين السوقين.