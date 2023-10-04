أستاذ بزراعة القاهرة: التجّار يتحملون جانبًا من أزمة ارتفاع أسعار الغذاء.. فيديو

أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامع القاهرة ومستشار وزير التموين الأسبق، أن سلوك التجار يحتاج رقابة مُدققة، لأن سلوكهم يتحمل جانبًا من أزمة ارتفاع أسعار الغذاء، موضحًا أن من عمل وزارة التموين مراقبة التجار والموردين والمصنع ومحلات التجزئة.

ارتفاع غير مسبوق في أسعار الخضراوات

وأضاف "نور الدين"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أننا شهدنا ارتفاع أسعار خضراوات غير مسبوق وهي سلع غير دولارية، موضحًا أن الارتفاعات فوق المعتاد وغير مقبولة وذلك بحسب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا أن ارتفاع الأسعار محليًا وانخفاضها عالميًا معضلة تحتاج إلى تفسير.

وأوضح أن الأرز منتج محلي ولا يوجد مبرر لارتفاع سعره بهذه الصورة، مشددًا على أن أزمة الدولار ليست طاحنة بهذا الحد ليكون تأثيرها بهذا الشكل على أسعار المنتجات.

وتابع: "هناك أمور الدولة مسئولة عنها وهناك أمور التاجر هو المسئول"، مفيدًا أننا قمنا بتصدير ضعف ما نصدره من البصل كل عام دون النظر إلى احتياجات السوق وهو سبب الأزمة الحالية وارتفاع الأسعار.

