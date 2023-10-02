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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين تنفي وقف صرف مقررات دعم أكتوبر في منتصف الشهر

سلع تموينية
سلع تموينية

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن عمليات صرف السلع التموينية الخاصة عن شهر أكتوبر 2023 مستمرة طوال ايام الشهر بشكل طبيعي دون توقف.

ونفت وزارة التموين في ـ بيان اليوم ـ ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وقف صرف المقررات التموينية منتصف الشهر الجاري نتيجة تحديث السيستم على ماكينات صرف السلع.

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وأوضحت وزارة التموين أن صرف السلع التموينية وسلع فارق نقاط الخبز تتم من أول يوم إلي أخر يوم في كل شهر، إضافة إلي توافر جميع السلع المطروحة على قائمة المقررات التموينية التي تصل إلي 31 سلعة ما بين بقوليات وغذائية واستهلاكية.

مخزونات السلع الأساسية 

وقال الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن جميع السلع الأساسية متوفرة بمخزونات كبيرة تصل لأكثر من 6 اشهر، مشيرًا إلى استمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي لتلبية احتياجات المواطنين سواء من الأصناف المدعمة أو الحرة، فضلا عن تسيير حملات يومية على المنافذ للتأكد من توافر السلع.

وأوضح الوزير أن مخازن السلع على مستوى الجمهورية البالغة 1500 مخزن قامت بتسليم السلع لجميع المنافذ على مستوى الجمهورية كاملة وفقا لربط كل تاجر.

من جهته قال الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين ومعاون الوزير، إن أسعار السلع التموينية ثابتة لم تشهد أي تغيير، مطالبًا المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات التي تعمل على اثارة البلبلة.

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