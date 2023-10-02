توجيه رئاسي بشأن أسعار السكر والبصل.. تحركات التموين للسيطرة على الأسواق

استضافت العاصمة الإدارية على مدار اليومين الماضيين مؤتمر "حكاية وطن" الذي تتواصل فاعلياته حتى اليوم، وعقدت جلسات عن الاقتصاد والطاقة، والمشروعات القومية والبنية التحتية والأمن المائي والغذائي وغيرها.

مؤتمر حكاية وطن

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلماً تسجيليا عن إنجازات الدولة في قطاع التموين.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه سيتم تحقيق المستهدف من الأراضي الزراعية الجديدة خلال عامين على الأكثر، مشيراً إلى أن تكلفة استصلاح 4 ملايين فدان تبلغ حوالي تريليون جنيه.

وأضاف "السيسي" أن الحائط الصخري الموجود في مشروع توشكي تسبب في إيقاف مشروع توشكي لمدة 20 عاماً، موضحاً أن هذا الحائط يبلغ طوله 7 كيلومترا.

وتابع الرئيس السيسي، موجهاً حديثة لوزير الزراعة، قائلاً "انت مش عاوز تقول الرقم ليه".

السيسي ووزير التموين

وخلال جلسة بعنوان "التحول الرقمي وحوكمة قطاع التموين" سأل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي قائلًا: "الناس بتقول إن الدكتور علي مش مسيطر على أسعار السلع في السوق أرجو إنك ترد عليهم".

قال وزير التموين: "لابد أن نقف مع المواطن وله الحق في التعبير عن معاناته بيروح يلاقي حاجة بـ 18 جنيهًا، ويلاقيها عند حد تاني بـ22 جنيهًا وعند الراجل أخر بـ23 جنيهًا". وأضاف: "مواقع التواصل الاجتماعي تنشر أسعارًا ما أنزل الله بها من سلطان".

ولفت إلى قرار منع تصدير البصل بعد ارتفاع سعره، حتى بدأ يسجل انخفاضًا في الوقت الحالي، متعهدًا كذلك بأن يشهد سعر الأرز انخفاضا خلال أسبوع.

وأشار إلى أن هناك احتياطيا جيدا من السكر، وسيتم ضخ كميات لكن بضوابط معينة، كما سيتعهد التجار بسعر معين للبيع، موضحا أنه سوف يعقد اجتماعا معهم للسيطرة على الارتفاعات، دون أن يكون التسعر جبريا.

وحدد وزير التموين، أسباب ارتفاع أسعار البصل والطماطم في الفترة الأخيرة وقال إن ما حدث في أسعار الطماطم والبصل هو فرق عروات الزراعة، مضيفًا: "لما كانت الطماطم بـ3 جنيهات والخمسة كيلو بـ10 جنيهات كان بسبب زيادة المطروح من السلعة".

وأضاف: "اللي حاصل النهاردة فارق عروة إحنا بنحاسب بعض على أمر بيحصل أسبوعين أو تلاتة".

الرئيس السيسي (حكاية وطن)

رفع الاحتياطات الاستراتيجية

وأشار إلى أنه يكون سعيدًا عندما يُوجه له اللوم من المواطنين على عملية ضبط الأسعار، متعهدا ببذل كل ما هو ممكن لضبط هذه الظاهرة.

ولفت إلى أن هناك جزءا من ارتفاع الأسعار يمكن التحكم به وجزءا لا يمكن التحكم به، متعهدًا: "بكرة هيبقى أحسن من النهارده".

وأكد المصيلحي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهه قبل جائحة كورونا أن يصل الاحتياطي الاستراتيجي لمدة ستة أشهر.

وأضاف أن الرئيس السيسي اعتمد 1.8 مليار دولار لرفع الاحتياطات الاستراتيجية، موضحا أن الرئيس كان لديه رؤية استباقية لاحتمالات أكثر تعقيدا.

وأشار إلى أنه مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية شهدت أسعار القمح ارتفاعا كبيرا، موضحا أنه لو لم يكن هناك احتياطي استراتيجي لتعرضت الدولة لهزات غير مسبوقة، وتكلفت الدولة موازنات غير مسبوقة.

وأفاد بأن الدولة لم تستورد قمحا في أشهر مارس وأبريل ومايو ويونيو من العام الماضي بفضل وجود احتياطي استراتيجي.

وكشف وزير التموين عن دعم الدولة للخبز والسلع التموينية المدعمة، موضحا أن ما قبل 2014 كان دعم الخبز 18.5 مليار جنيه، ووصل الآن إلى 91.5 مليار جنيه.

وأضاف وزير التموين، أن دعم السلع كان في عام 2014 كان 13.4 مليار جنيه والآن وصل إلى 36.1 مليار جنيه، مؤكدا أن الدعم تضاعف أكثر من 4 مرات خلال الـ 9 سنوات الماضية.

وفي النهائية، تعهد "المصيلحى" ببذل كل الجهد بالتعاون مع مجلس الوزراء للسيطرة على الأسعار.

وزير التموين (حكاية وطن)

جهود توفير السلع

واجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في نهاية أغسطس الماضي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة جهود توفير السلع الأساسية للمواطنين.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنه في ظل استمرار الأزمة الروسية ـ الأوكرانية وتأثيراتها المختلفة، تحرص الحكومة على المتابعة المستمرة لموقف توافر السلع الأساسية، والتأكد من وجود رصيد مُطمئن منها، وكذا العمل على مواصلة ضخ هذه السلع في الأسواق بأسعار مناسبة.

واستعرض وزير التموين موقف أرصدة عدد من السلع الأساسية، مشيراً إلى أن لدينا مخزوناً من القمح يكفي لـ 4.6 شهر، والذي يعدُ رصيداً جيداً جداً، مضيفاً أنه تم لأول مرة شراء 125 ألف طن زيت عباد وصويا، وبالتالي لدينا حالياً احتياطي متوافر من زيت الطعام، يصل لنحو 6 أشهر من زيت التموين، هذا بخلاف المتواجد من الزيت في الأسواق.

وأضاف الوزير أن الرصيد الحالي من سكر التموين يكفي حتى بداية الموسم في شهر فبراير، كما تتوافر كميات من الأرز في منافذ التموين، تغطي احتياجاتنا، خاصة مع اقتراب موعد الحصاد للموسم الجديد، الذي يعدُ موسماً مبشراً، مؤكدا أنه فيما يتعلق باللحوم، فلدينا رصيد متوافر في منافذ التموين، بأسعار مناسبة، من اللحوم الهندية والبرازيلية والسودانية، كما يتم استيراد كميات كبيرة من اللحوم من جيبوتي.

وشدد وزير التموين على أنه سيتم زيادة ضخ كميات من السلع المختلفة في منافذ التموين المتنوعة، بأسعار مناسبة، حتى يُسهم هذا الإجراء في إحداث التوازن المطلوب.

جانب من اللقاء

إنشاء مخازن استراتيجية

وأكد الدكتور علي المصيلحي المضي في تنفيذ المشروع القومي لإنشاء مخازن استراتيجية لتأمين مخزون كافٍ من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

و أشار الوزير إلى الخطوة المهمة في هذا الإطار، حيث تم في 27 أغسطس وضع حجر أساس إنشاء ثاني مخزن استراتيجي بمحافظة الأقصر بالمرحلة الأولى للمشروع، بعد وضع حجر أساس أول مخزن في السويس منذ أكثر من شهرين، ضمن خطة تستهدف إنشاء 7 مخازن استراتيجية تباعاً على مستوى الجمهورية، يتم اختيار مواقعها بمحافظات قريبة من موانئ السلع المُستوردة وأيضاً في محيط أماكن الإنتاج الزراعي والغذائي والصناعي، مما يضمن تأمين احتياجات البلاد لنحو أكثر من 30 سلعة أساسية وتموينية.

وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على دعم وتعزيز خطوات الحكومة نحو تخفيف أثر الأزمة الاقتصادية على المواطنين، حيث تبقى وزارة التموين هي صمام أمان غذاء المصريين وأحد أذرع الدولة لحماية الفئات الأكثر احتياجا من إجراءات برنامج الإصلاح الاجتماعي في إطار مساعي الدولة لدعم نمو الاقتصاد الوطني.

وتتجه وزارة التموين والتجارة الداخلية في عدد من القطاعات المهمة والتي تمس حياة المصريين يوميا بالتوازي سواء على صعيد تنقية قوائم الدعم واستهداف الفئات الأكثر احتياجا أو توفير السلع الاستراتيجية وتأمين احتياجات المواطن الأساسية أو خلق فرص عمل بالتعاون مع جهاز تنيمه المشروعات أو تنظيم قطاع التجارة الداخلية.

الجدير بالذكر، أن مؤتمر حكاية وطن المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بدأ أمس الأول السبت ويستمر حتى اليوم الاثنين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.