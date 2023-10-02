برلماني: إنجازات الرئيس السيسي في الدولة واضحة للقاصي والداني| فيديو

قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أن إنجازات الرئيس السيسي واضحة للقاصي والداني، ولكن على سبيل المثال لا الحصر، عندما نتحدث؛ فإننا نتحدث عن مرافق وشبكات طرق وزيادة رقعة زراعية، حيث كان في 2013 عدد السكان في مصر يتعدى 70 مليون مواطن، اما الان 108 مليون ولذلك نقوم ببناء مدن جديدة وشبكات طرق، ولذلك كان لا بد من وجود بنية تحتية لاستيعاب هذه الزيادة السكانية ومن يخلص هذا التحدي هو المواطن المصري.

وطالب رضوان في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة أن يكون هناك وعى من جانب المواطن المصري في أعداد المواليد ، ولابد من وجود تطبيق للتوصيات التي تخرج من المؤسسة التشريعية أو التنفيذية للحد من الزيادة السكانية، وهو تحدٍ كبير جدا، ونحن ندفع ضريبة هذا التحدي.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، الذي تمتد فعالياته على مدار ثلاثة أيام، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة كوكبة كبيرة من رجال السياسية والاقتصاد وأعضاء البرلمان والإعلاميين وغيرهم من وزراء ومسؤولين.

ورحب رئيس الجمهورية، بالحضور، قائلا: "بنرحب بيكم جميعًا، وسعداء بوجودكم، النهاردة وبكرة وبعده، إن شاء الله هنحكي حكاية بلدنا، وكان فيه حوار وطني أطلقناه السنة اللي فاتت عشان نسمع لبعض".

جلسات مؤتمر حكاية وطن

وقال الرئيس السيسي خلال دخوله لقاعة المؤتمر: "النهاردة إحنا هنحكيلكم الحكاية بتاعت مصر من 2011 لحد النهاردة، عشان تعرفوا وأكيد أنتم عارفين ومتابعين، بس إحنا هنقول من منظور الدولة"، مشيرا إلى أن "قائمة التي تحدث عنها وزير الصناعة والتجارة والتي تتضمن 150 مشروعا استثماريا، ليست بحاجة إلى دراسة جدوى، ويجب علينا كدولة تشجيع الاستثمار في تلك القائمة سواء المصري أو الأجنبي"، مضيفا أن "الدولة على استعداد لتقديم حوافز تشجيعية أكثر للمستثمرين، لأن قائمة الـ150 مشروعا المشار إليها ستوفر في النهاية على الدولة 25 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية".

وأكد رئيس الجمهورية، أن تلك المشروعات لها دور في خفض الفاتورة الاستيرادية والضغط على الدولار، مشيرا إلى أن الإنفاق بالدولار يشكل عبئا على الدولة، فهناك شراء لمشتقات من البترول بالدولار يتم بيعها بالجنيه، وغيرها من مستلزمات الإنتاج والمواد الغذائية، موضحا أن الدولة المصرية واجهت العديد من التحديات منذ عام 2011 حتى الآن، مضيفا: "لازم تعرفوا يعني إيه دولة وكانت بتواجه تحديدات كبيرة، التحديات دي كانت كفيلة إنها تنهي دول زي ما أنهت دول لغاية دلوقتي موقفتش على حالها"، لافتا "أنا بكرر الكلام ده كتير، والناس بتقولي بتكرر الكلام كتير ليه، بكرره للتذكرة، عشان قدام ربنا أقوله قولت وبدل المرة 100 مرة، البلاد مبتعيش وتكبر وتنمو كده، تكبر بأمل وإخلاص وأمانة وتضحية، مش بالكلام".