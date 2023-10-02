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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

برلماني: «حكاية وطن» كشف حساب لإنجازات غير مسبوقة للدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي

صدى البلد

قال النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ونائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، إن مؤتمر «حكاية وطن» كشف حجم الإنجازات التي حققتها الدولة في قطاعات مختلفة بما يعود بالنفع علي جميع فئات المجتمع في عهد  الرئيس عبدالفتاح السيسي.    

وأشار إلي أن ما قامت به الدولة في مبادرة "حياة كريمة" نموذج حي يعكس رغبة القيادة السياسية في جعل حياة المواطنين داخل القري الاكثر فقرًا افضل حيث استفادت اكثر من 4500 قرية علي مستوي الجمهورية ضمن المرحلة الاولي من المبادرة الرئاسية والتي نتفق علي وصفها بمشروع القرن، من حيث كم الخدمات المقدمة للمواطنين علي مستوي المحافظات. 


وفي تصريحات صحفية، أكد النائب خالد عيش : ان «حكاية وطن» فرصة لعرض ما تم إنجازه علي مدار السنوات العشر الماضية، حتي يكون المواطن علي دراية كافية بكل المشروعات من واقع الأرقام وكيف كان الوضع والي اين اصبح؟، وهذا النوع من المصارحة والمكاشفة يغلق الباب أمام حملات التشكيك، ففي عهد الرئيس  السيسي حققت مصر ولأول مرة فائضًا أوليًا للعام الخامس بنسبة 1.3% بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من 20 عامًا، نمو رصيد الاحتياطات الأجنبية لتصل إلى 34.5 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر أعلى مستوى له منذ خمس سنوات بمعدل نمو 71.4% على أساس سنوي مسجلاً حوالي 8.9 مليار دولار، كما ارتفعت عائدات قطاع السياحة خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 10.7 مليار دولار مقارنة بـ 4.9 مليار دولار في السنة المالية 2020/2021.


ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 17.8% إلى أربعة مليارات دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي، كما عجز الموازنة تراجع خلال 6 سنوات من 12.5٪ إلى 6.1٪ من الناتج المحلى، ايضًا نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%.

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