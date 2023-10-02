عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري: الشركات المصرية أنشأت سداً في تنزانيا

صدى البلد

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية و الري، إن الشركات المصرية شاركت في إنشاء سداً في تنزانيا، وهناك  اهتمام بالعمق الافريقي للتعاون مع دول حوض النيل منذ 2014.

وبين وزير الري والموارد المائية خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس السيسي، أن مصر أنشأت خزان جبل الأولية في السودان ، وتوافقت مع السودان على سد الرصيرص.

وتابع :" نفذنا 340 بئر ماء في دول حوض النيل بالتعاون مع وزارة الخارجية، جزء كبير منها يدار في الطاقة الشمسية في كينيا وتنزانيا و السودان أبرزها للاستخدامات المختلفة ونشارك في انشاء المراسي النيليلة و تطهير الحشائش  ، بالإضافة الي المشاركة في تدريب الالاف من الزملاء و الاخوة الأفارقة" .
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق صادم من مي حلمي عن انفصال طليقها محمد رشاد وخطيبته

شاكوش سافر معها وخان زوجته| حورية فرغلي تفضح اسم ممثلة مشهورة وراء طلاقهما.. تفاصيل مثيرة

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن مهاجم الأهلي الجديد.. تفاصيل

انفصال محمد رشاد عن خطيبته غادة فتحي| خاص

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الشتوي رسميا

السيسي يفاجئ المصريين بشأن مخطط لإسقاط الدولة.. وهؤلاء المتهمون

لمدة 4 مواسم.. تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة من الزمالك

انفجار تركيا.. قوات الأمن تلاحق مراسل القاهرة الإخبارية على الهواء في أنقرة.. فيديو

ترشيحاتنا

وزير الري: 100 مليون دولار تكلفة التعاون مع دول حوض النيل بـ9 سنوات

التموين: المواطن لم يشعر بنقص في أي سلعة رغم كل الأزمات

هنا الزاهد: تامر حسني وشه جاب ألوان لهذا السبب .. فيديو

بشرى للسيدات.. الأعمال المنزلية مفيدة لصحتك

سمير فرج يروي قصة بطل لولاه لما عبر المصريون خط بارليف والساتر الترابي

خناقة علي الهواء بين هنا الزاهد وعمرو أديب حول عمرها .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان كب.. الهام شاهين تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية

بفستان جينز.. كارولين عزمى تثير الجدل باطلالة ملفتة

الثلاثاء.. افتتاح معرض فلكلور للفنان الراحل زكريا الزيني بسفرخان

بعمق 60 مترا.. حفرة عملاقة تسبب الرعب للسكان بعد زلزال المغرب

فيديو

شاهد كيف تصرفوا.. مياه فيضانات تفاجئ زبائن أحد متاجر نيويورك

حفرة ضخمة غامضة تظهر في المغرب على غرار تركيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

مخصماك في أول يوم دراسة.. وصلة رقص جماعي لتلاميذ بمدرسة خاصة

سيول وفيضانات آتية.. مخاوف من تكرار حادث درنة غرب ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ