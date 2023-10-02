وزير الري: الشركات المصرية أنشأت سداً في تنزانيا

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية و الري، إن الشركات المصرية شاركت في إنشاء سداً في تنزانيا، وهناك اهتمام بالعمق الافريقي للتعاون مع دول حوض النيل منذ 2014.

وبين وزير الري والموارد المائية خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس السيسي، أن مصر أنشأت خزان جبل الأولية في السودان ، وتوافقت مع السودان على سد الرصيرص.

وتابع :" نفذنا 340 بئر ماء في دول حوض النيل بالتعاون مع وزارة الخارجية، جزء كبير منها يدار في الطاقة الشمسية في كينيا وتنزانيا و السودان أبرزها للاستخدامات المختلفة ونشارك في انشاء المراسي النيليلة و تطهير الحشائش ، بالإضافة الي المشاركة في تدريب الالاف من الزملاء و الاخوة الأفارقة" .

