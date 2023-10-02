حكاية وطن.. وزير التموين: 1.10 مليار دولار للسلع الاستراتيجية جنبتنا هزات غير مسبوقة

نوه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه سابقا بصرف 1.10 مليار دولار للاحتياطات للسلع الاستراتيجية ،موضحا انه حال غياب ذلك كنا سنتعرض لهزات غير مسبوقة وكلفنا انفسنا أضعاف أضعاف الموازنة المطروحة .



قال الدكتور على مصيلحي، إننا لم نستورد في مارس وأبريل ومايو ويونيو، والاستيراد تم من آخر يونيه 2022 لامتصاص المتغيرات العالمية ، لافتا أن الامن الغذائي يعتمد على 3 أمور توفير السلع ، وقرب السلع من المواطن للوصول لها والحصول عليها و قدرة المواطن على شراء السلعة.



واستكمل قائلا: "وفي اطار ذلك وضعنا استراتيجية منها الصوامع والبنية الأساسية للتجارة الداخلية في أكتوبر 2017، وجاء ذلك خلال فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز".



