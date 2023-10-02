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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حكاية وطن .. وزير الري : نفذنا 340 بئر مياه في الدول الأفريقية

الرئيس السيسي في
الرئيس السيسي في مؤتمر حكاية وطن

قال هاني سويلم وزير الموارد المائية و الري ، أن ملق الموارد المائية يبداء من خارج حدود الوطن ، ويتضح ان من 2014 هناك اهتمام بالعمق الافريقي و التعاون مع دول حوض النيل عبر سنوات .
أوضح وزير الري والموارد المائية ، أن مصر أنشأت خزان جبل الأولية في السودان ، وتوافقت مع السودان على سد الرصيرص ، وشاركنا بالتمويل مع خزان في اوغندا وسد في تنزانيا ويبين ذلك مدي تعاون مصر مع دول حوض النيل ، ليس فقط في السدود بل تخزين مياة الشرب ، جاء ذلك خلال فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز".
لفت أننا نفذنا 340 بئر ماء في دول حزض النيل بالتعاون بين وزارة الري ووزارة الخارجية المصرية ، جزء كبير منها يدار في الطاقة الشمسية في كينيا وتنزانيا و السودان أبرزها للاستخدامات المختلفة ونشارك في انشاء المراسي النيليلة و تطهير الحشائش  ، بالاضافة الي المشاركة في تدريب الالاف من الزملاء و الاخوة الافارقة .
 

وزير الموارد المائية و الري

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