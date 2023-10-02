الشاذلي: مؤتمر حكاية وطن كشف حجم الإنجازات بالدولة في السنوات الأخيرة

أكد الإعلامي محمد الشاذلي، مقدم برنامج "صباح الخير يا مصر"، أن مصر مازالت تروي حكاية وطن، والذي من خلاله، تمت تحويل الصعاب إلى إنجازات وتنمية ومشروعات عملاقة في كافة المجالات

وقال محمد الشاذلي، خلال تقديمه برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر "القناة الأولى المصرية"، أن هناك اختمام وتفاعل من المواطنين مع مؤتمر "حكاية وطن"، خاصة أنه كان مؤتمرا كاشفا لحجم الإنجازات والتحديات التي تمت بالدولة على مدار 10 سنوات سابقة.

خريطة الإستثمار

وتابعت بسنت الحسيني مقدمة برنامج "صباح الخير يا مصر" أن هناك تركيز على مشروعات البنية التحتية لجذب الإستثمارات، والدولة المصرية اهتمت بالمشروعات التي وضعت مصر على رأس خريطة الإستثمار في المنطقة.

