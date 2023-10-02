وزير الري: 12.3 مليار جنيه تكلفة تطوير المنشآت المائية خلال 9 سنوات

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن تطوير المنشآت المائية كلفنا 12.3 مليار جنيه خلال 9 سنوات.

وتابع وزير الري والموارد المائية خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس السيسي، : أنشأنا العديد من المشاريع في الصعيد لحماية أهلنا من السيول، كما أن الدولة المصرية أولت اهتمام انشاء وتطوير القناطر، موضحا بأن انشاء قناطر أسيوط الجديدة تكلف 6.5 مليار جنيه، وننشأ الآن قناطر ديروط والقناطر القديمة بتكلفة 1.2 مليار جنيه".

وتابع أنه إنشاء سحارة السرابيوم لنقل مياه النيل من تحت قناة السويس لتصل إلى أهالينا في سيناء بتكلفة 1 مليار جنيه ، لدينا 47 ألف منشأة مائية في مصر والدولة عملت على تنفيذ 2300 مشروع في ملف المياه"

