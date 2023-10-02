وزير الري: 100 مليون دولار تكلفة التعاون مع دول حوض النيل بـ9 سنوات

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن التعاون مع دول حوض النيل أنفقنا عليه كدولة أكثر من 100 مليون دولار خلال 9 سنوات.



تابع وزير الري والموارد المائية خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس السيسي، لأنه خلال السنوات الأخيرة مصر أنشأت خزان جبل الأولياء في السودان وتعاونت مع السودان لبناء سد الرصيص وغيره، كما شاركت مصر بالتمويل لخزان في اوغندا، فضلا عنه أن في السنوات الأخيرة شاركت الشركات المصرية في بناء السد التنزاني.



وتابع :" نفذنا 340 بئر ماء في دول حوض النيل بالتعاون مع وزارة الخارجية، جزء كبير منها يدار في الطاقة الشمسية في كينيا وتنزانيا و السودان أبرزها للاستخدامات المختلفة ونشارك في انشاء المراسي النيليلة و تطهير الحشائش ، بالإضافة الي المشاركة في تدريب الالاف من الزملاء و الاخوة الأفارقة" .

