حكاية وطن .. وزير الري: أنقذنا قلعة قايتباي من الانهيار بفتح ممرات

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى ، إن الصخرة المبني فوقها قلعة قايتباي كانت مهددة بالانهيار ، لولا تدخل الحكومة عبر فتح ممرات لحمايتها .

يذكر أن قال هاني سويلم وزير الموارد المائية و الري ، أن ملق الموارد المائية يبداء من خارج حدود الوطن ، ويتضح ان من 2014 هناك اهتمام بالعمق الافريقي و التعاون مع دول حوض النيل عبر سنوات .

أوضح وزير الري والموارد المائية ، أن مصر أنشأت خزان جبل الأولية في السودان ، وتوافقت مع السودان على سد الرصيرص ، وشاركنا بالتمويل مع خزان في اوغندا وسد في تنزانيا ويبين ذلك مدي تعاون مصر مع دول حوض النيل ، ليس فقط في السدود بل تخزين مياة الشرب ، جاء ذلك خلال فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز".