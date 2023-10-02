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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حكاية وطن .. وزير الري: أنقذنا قلعة قايتباي من الانهيار بفتح ممرات

الدكتور هاني سويلم
الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى ، إن الصخرة المبني فوقها قلعة قايتباي كانت مهددة بالانهيار ، لولا تدخل الحكومة عبر فتح ممرات لحمايتها .
يذكر أن قال هاني سويلم وزير الموارد المائية و الري ، أن ملق الموارد المائية يبداء من خارج حدود الوطن ، ويتضح ان من 2014 هناك اهتمام بالعمق الافريقي و التعاون مع دول حوض النيل عبر سنوات .
أوضح وزير الري والموارد المائية ، أن مصر أنشأت خزان جبل الأولية في السودان ، وتوافقت مع السودان على سد الرصيرص ، وشاركنا بالتمويل مع خزان في اوغندا وسد في تنزانيا ويبين ذلك مدي تعاون مصر مع دول حوض النيل ، ليس فقط في السدود بل تخزين مياة الشرب ، جاء ذلك خلال فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز".

 

 

الري الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى قلعة قايتباي وزير الري خزان

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