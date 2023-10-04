سفيرة حياة كريمة: يجب على الأطفال معرفة تاريخ بلدهم من المصادر الموثوقة الصحيحة|فيديو

قالت الكاتبة سماح أبو بكر عزت، سفيرة حياة كريمة، إن ملف الأطفال أحد أهم الملفات التي يجب الاهتمام بها، وأن يفهم ويعي الأطفال بما يحدث حولهم، لأنه إذا شئنا أو أبينا يرون ويتابعون، ولكن يجب أن يعلموا المعلومة الصحيحة من المصادر الموثوقة الصحيحة، موضحة أن عملها خلال مبادرة حياة كريمة في القرى تعمل على غرس الانتماء للأطفال بالقرى والأماكن التي تعيش فيها.

سفيرة حياة كريمة تتحدث عن نصر أكتوبر

وأضافت "أبو بكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن الأطفال لديهم استعداد للسماع، ولديهم استعداد على قول المعلومة، فيحصل على ثقة أكبر في نفسه، وهذا تم تطبيقه من خلال قرية "ست الأمراء" وتحدثت مع عدد من الأطفال في إحدى المدارس هناك.

وتابعت أنه يجب على الأطفال أن تكون تفهم تاريخها، "اللي ميعرفش تاريخه لن يقدر على التفاعل مع الحاضر ولا يتعامل مع المستقبل".

وأردفت، أن مرور 50 عاما على انتصار حرب أكتوبر المجيد أمر لا يجب أن يمر مرور الكرام، ومبادرة حياة كريمة ستعمل على هذا الملف، "أنا كتبت قصة عن حرب أكتوبر، وعاوزة أقول فيها إن النصر مكنش يوم 6 فقط، وإنما كانت البداية فقط، ومن ثم توالت المعارك المتتالية فيما بعد، وكلها كانت تؤكد على بسالة الجيش المصري.

وواصلت أنها حينما كانت متواجدة في السويس منذ أسبوعين تحدثت عن عيد السويس القومي، "لازم الأطفال تعرف تاريخها، ويبقى عارفة حكاية وطن، اللي شوفنا من خلاله الإنجازات اللي حققتها الدولة المصرية خلال 10 سنوات".