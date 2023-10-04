أحمد الدريني يكشف تفاصيل مهمة حول عرض وصية محمد حسنين هيكل

كشف أحمد الدريني، رئيس قطاع إنتاج الوثائقي في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تفاصيل عرض قناة الوثائقية وصية محمد حسنين هيكل بخط يده، قائلا إن تلك الوصية كانت لأسرته فقط، ووُضع صورة منها في مكتبة الإسكندرية ضمن الأجزاء التي وُضعت هناك، وحسب معلوماته لم يفرج عنها إلا بعد 30 عاما من الآن.

أحمد الدريني يتحدث عن وصية هيكل

وأضاف "الدريني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن فيلم "هيكل سيرة الأستاذ" من إنتاج قناة الوثائقية، يتطرق لقصة الوصية، وهذه الوصية كاشفة لأشياء كثيرة وتفاصيل كثيرة لمزاج الأستاذ هيكل وتكوينه النفسي، وقناعاته بالعالم الآخر والحياة والممات، والحالة التي تربط الدنيا بالآخرة.

وتابع أن الفيلم الوثائقي يعرض يوميا أجزاء منها يتم طرحه بشكل رسمي على صفحة قناة الوثائقية، حتى لا يكون عرضها متقاطع مع الجزء الثالث من حياة الأستاذ هيكل.

وأردف، أن عمل وثائقيات موجهة للطفل المصري موجود في خطة الشركة، إذ أنه يوجد أكثر من ضيف من الوثائقيات التي تُبث في المكان، جزء منها يتم إنتاجه بصورة مباشرة، وجزء آخر يتم الاستحواذ عليه من شركات الإنتاج العالمية، وما يتم الاستحواذ عليه من الشركات العالمية بصورة مدبلجة يستوفى من هذه الأفلام أن تمثل المعرفة العامة، ويوجد حصة من هذه الأفلام تتعلق بالطفل.