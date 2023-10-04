النائب الأمريكي جايتز ينفي تحركه لعزل مكارثي بسبب تحقيق أخلاقي

نفى النائب الجمهوري الأمريكي مات جايتز، أنه تحرك ضد رئيس مجلس النواب السابق كيفن مكارثي، لعدم مساعدته في إخماد تحقيق أخلاقي.

وقال جايتس لقناة “فوكس نيوز” الأمريكية: “هذا غير صحيح تماما”.

وأضاف "أنا الرجل الأكثر تحقيقًا في الكونجرس الأمريكي بأكمله"، لافتًا إلى أنه تمت تبرئته من قبل العديد من وكالات إنفاذ القانون.

وأصرّ على أن تحركه ضد مكارثي كان بسبب أدائه الوظيفي، مدافعًا عن جمع التبرعات من التصويت اليوم، قائلاً إنه العضو الجمهوري الوحيد في الكونجرس الذي رفض الأموال من لجان العمل السياسي وجماعات الضغط.

وصوت مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، على إقالة رئيسه كيفن مكارثي، في حادثة غير مسبوقة بتاريخه الممتد منذ 234 سنة، فيما عين، باتريك ماك هنري، رئيسا مؤقتا للمجلس، وفق مراسل "الحرة".

وأتى الإجراء بعد تقديم مات جايتز مذكرة "تعلن شغور منصب رئيس مجلس النواب"، وذلك بسبب اعتماد مكارثي على أصوات الديمقراطيين للحفاظ على تمويل الحكومة لمدة 45 يوما على الأقل.

وعلى إثر هذا القرار، علق النائب جايتز "أعتقد أننا بحاجة إلى المضي قدما مع قيادة جديدة يمكن أن تكون جديرة بالثقة "، مضيفا "أنظروا، الشيء الوحيد المشترك بين الجميع هو أن لا أحد يثق في كيفن مكارثي".