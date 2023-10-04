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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم أوكراني بالمسيرات على مناطق روسية.. وآخر بالذخائر العنقودية جنوب البلاد

هجوم بالمسيرات
هجوم بالمسيرات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن روسيا أسقطت 31 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل على مناطق بلجورود وبريانسك وكورسك المحاذية للحدود.


ولم ترد معلومات عن سقوط قتلى أو مصابين أو وقوع أضرار.


ووفقا لوكالة "رويترز"، قال حاكم منطقة بريانسك الروسية، ألكسندر بوجوماز ،عبر تليجرام إن القوات الأوكرانية أطلقت ذخائر عنقودية على عدة قرى في المنطقة الواقعة جنوب روسيا.


وأضاف أن الهجمات لم تسفر عن سقوط قتلى أو مصابين، لكنها ألحقت أضرارا بعدد من المنازل.


ولم يتسن لرويترز التحقق من تلك التقارير. ولم يصدر تعليق بعد من حكومة كييف.


وقبل قليل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرات تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية أوقفت فريق هبوط أوكراني حاول الوصول إلى كيب ترهانكوت غرب شبه جزيرة القرم على متن قارب سريع و3 دراجات مائية.


وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "في الساعات الأولى من يوم الأربعاء، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية ضد منشآت في روسيا في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود".

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