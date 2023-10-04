نشرت صورته.. الداخلية التركية تعلن التعرف على الإرهابي الثاني المنفذ لهجوم أنقرة

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأربعاء، أنه تم التعرف على الإرهابي الثاني، الذي نفذ الهجوم الإرهابي المروع أمام مبنى وزارة الداخلية يوم الأحد الماضي.

ووفقا ل"تركيا الآن"، قالت الوزارة في بيان لها إن "تلك المحاولة الجبانة تم إحباطها بفضل الرد الفوري والشجاعة التي أبداها رجال الشرطة".

وأضاف البيان أنه "نتيجة للأبحاث السابقة والتحليل الجيني للمتهمين، تم التعرف على هوية الإرهابي الذي يُدعى حسن أوغوز والملقب بـ “كانيفار إردال”. وتم تحديد أنه كان عضوا في منظمة PKK/KCK الإرهابية".

ووفقًا للبيان، "تم أيضًا تحديد هوية الإرهابي الثاني الذي نفذ الهجوم، ويُدعى أوزكان شاهين، وهو أيضًا عضو في منظمة PKK/KCK الإرهابية.

وأكد البيان أن “التحقيقات التي يجريها رجال الأمن لدينا لا تزال جارية، وسنواصل معركتنا ضد الإرهاب بكل عزيمة وإصرار حتى نحقق تحييد آخر إرهابي”.