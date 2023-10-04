تصفيق حاد.. نائب رئيس جامعة عين شمس يقدم التحية لمنتخب التمثيل المسرحي

قدم الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب التحية لمنتخب التمثيل المسرحي الحائز على الجائزة الكبرى على مستوى الجامعات العربية والدولية ضمن فعاليات مهرجان المنستير الدولي للمسرح الجامعي بدورته ال١٩ وذلك من خلال مشاركة العرض المسرحي "البوساء" وكان ذلك وسط تصفيق حاد وحضور طلابي جماهيري كبير.



جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتور ممدوح عبد العليم مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، إبراهيم سعيد حمزة امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

وبحضور الدكتورأسامة السيد عميد كلية التربية النوعية، الدكتورة ريم الكباريتي مدير إدارة روابط الخريجيين، الدكتور احمد منيب الصباغ وكيل كلية الهندسه لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور حاتم ربيع رائد اسرة طلاب من أجل مصر.

وتنسيق طارق احمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، مصطفى عيسي مدير النشاط الفني، هند حامد رئيس قسم الفنون المسرحية.

وقدم الطلاب الشكر والتقدير لمعالي الدكتورعبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على الدعم الكبير الذي قدمه قطاع التعليم والطلاب في الوصول بالفريق لهذا المستوى بين مصاف الجامعات المصرية والعربية.

وكان منتخب التمثيل المسرحي قد حصد ولأول مرة على مستوى الجامعات المصرية الجائزة الكبرى على مستوى الجامعات العربية والدولية ضمن فعاليات مهرجان المنستير الدولي للمسرح الجامعي بدورته ال١٩ وذلك من خلال مشاركة العرض المسرحي "البوساء"وهو عرض مسرحي مأخوذ عن رواية البوساء لفيكتور هوجو ومن اخراج محمود حسن حجاج ( جراتسي ).

وحصل العرض على جائزة افضل سينوغرافيا لبو بكر الشريف ،جائزة افضل اخراج للمخرج محمود حسن حجاج ، جائزة افضل ممثل دور تاني للطالب محمد عبد الجليل ،جائزة تشجعية في التمثيل للطالبه رموندا زخاري ، الجائزة الكبرى لأفضل عرض مسرحي وهذه الجائزة هي الاولى من نوعها التي تحصل عليها الجامعة ضمن المسابقات والمهرجانات الدولية.