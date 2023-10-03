إعادة الأمن والاستقرار للبلاد.. أستاذ جامعي: تحقيق إنجازات غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسى

قال الدكتور جمال الرفاعى أستاذ اللغة العبرية وآدابها بكلية الألسن بـجامعة عين شمس ،أن منظومة التعليم العالي المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التطوير والتحديث بوجه عام خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتكون قادرة على الوفاء بدورها وأداء رسالتها الأكاديمية والمجتمعية على النحو المنشود.

وأضاف الدكتور جمال الرفاعي ، خلال تصريحاته لـ صدى البلد ، إن إنجازات الرئيس السيسي في مختلف المجالات تستحق الثناء، وأشاد بدور الرئيس السيسي في تحقيق هذه الأهداف الوطنية، ودعا إلى استمرار مسيرته من أجل مصر.

وأكد ، أنه برغم التحديات العالمية التى واجهت البلاد إلا أن الرئيس السيسي بذل جهودًا كبيرة لتجاوز هذه الأزمة، وأننا نتطلع جميعا ونسعى إلى استمرار استكمال مسيرة التنمية والاستقرار في كل القطاعات.

ودعا رئيس الجامعة أبناء الوطن إلى ضرورة الحفاظ على مصر والوعي بما يحاك ضدها من مخططات تستهدف النيل من وحدة البلاد وأمنها، كما أشار إلى أهمية الالتفاف حول القيادة السياسية لدعم مسيرة الاستقرار واستكمال الإنجازات.



وأكد الرفاعى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حريص على أن يضع برنامجا يضع التعليم المصرى فى إطار المنافسة العالمية، وأنه تطرق الي ربط التعليم الفنى بسوق العمل، مؤكداً علي أهميته وأنه هو المستقبل.

ونطالب الرئيس السيسى بالترشح لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة من أجل إستكمال مسيرة الإنجازات التي تمت في قطاع التعلليم والقطاعات المختلفة على مستوى الجمهورية من أجل حياة أفضل لكل المصريين، من أجل هذا كله أطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالترشح لخوض الإنتخابات الرئاسية القادمة اعادة الامن والاستقرار للبلاد .. استاذ جامعى تحقيق انجازات غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسى

التي أنطلقت على أرض مصر.