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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميدة آداب عين شمس تفتتح العام الجديد 2023-2024 وتلتقي الطلاب الجدد

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 

 

تفتتح  الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب العام الجامعي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ وبإشراف بحضور الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، وتنسيق سوها السبع مديرة إدارة رعاية الشباب.


وكانت قد التقت الدكتورة حنان كامل بالطلاب الجدد والقدامى ، و أكدت في كلمتها على تميز الكلية بأنها تتضمن ١٤ قسما تفى طموح وميول الطلاب سواء كانت علمية أو لغوية كأقسام اللغات العربية والعبرية والإنجليزية، واللغات الشرقية، والحضارة الأوربية، أو أدبية أو ميدانية وعملية مثل : أقسام علم النفس والاجتماع والجغرافيا، وكذلك الأقسام التي تخدم سوق العمل كالفلسفة والتاريخ .


وأهابت بالطلاب ضرورة التخطيط ووضع هدفهم نصب أعينهم منذ اليوم الأول في الدراسة بالكلية بأن يعمل على تنمية قدراته في مجال تخصص القسم الذى اختاره من خلال الالتحاق بالورش والدورات التدريبية، حيث تقدم الكلية هذه الخدمات بشكل مجاني، وكذلك يمكنه الاطلاع على مواقع بنك المعرفة وجميع الجهات التي تمنح هذه الكورسات أونلاين بجانب الدراسة الأكاديمية ، وكذلك ينبغي على جميع الطلاب التسلح بتنمية مهارات اللغة واتقان الحاسب الآلى ليتمكن من مواكبة سوق العمل ، فالشهادة الجامعية لا تكفي وحدها ، ووجهت نصيحتها للطلاب الجدد والقدامى بضرورة بناء علاقات وروابط اجتماعية وحثت الطلاب على المشاركة في أنشطة اتحاد الطلاب وإدارة رعاية الشباب ، و الانفتاح على المجتمع الجامعي والانخراط في كل أنشطته ، الأمر الذى يسهم في تطوير شخصية الطالب بشكل ملحوظ، بجانب إجادة الدراسة الأكاديمية والتخصص.

كما دعت الطلاب إلى الاجتهاد حتى الانتهاء من الدراسة للحصول على الليسانس ، ثم الالتحاق بالدراسة فوق الجامعية لمن يرغب في الاستزادة من العلم والترقى في الدرجات العلمية.


كما أشادت الدكتورة حنان كامل بالدعم الذى توليه الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة، وإدارة الجامعة والإدارة الهندسية في إحلال وتجديد مدرج مهدي علام بالكلية الذى يسع أكثر من ١٠٠٠ طالب ، لتهيئة بيئة تعلبمية تليق بالطالب والأستاذ الجامعي ،  واستكمال خطة تطويره بمنح الجامعة للكلية عدد ٨٠٠ جهاز كمبيوتر حتى يكون جاهز لإقامة الاختبارات الإلكترونية، بجانب إقامة الاحتفالات ، وعقد المحاضرات، بجانب خطة تطوير وتجديد مدرج غربال وعدد كبير من قاعات الكلية .

اداب عين شمس الدكتورة غادة فاروق التعليم والطلاب المجتمع الجامعي

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