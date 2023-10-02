أستاذ زراعة: مصر الأولى أفريقيًا فى الاستزراع السمكى بـ2 مليون طن سنويا

يشهد القطاع الزراعي في مصر تطورات وإنجازات كبيرة خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم.

ويعتبر القطاع الزراعي ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، وقد تم تبني آليات ومشروعات تعزز إنتاجية المحاصيل الزراعية وتدعم بناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة.

قال الدكتور هشام الحريري أستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس ووكيل الكلية، إنه خلال السنوات الماضية الدولة قامت بالعديد المبادرات التي ساهمت بشكل كبير في تطور هائل في قطاع الزراعة، كما تم تعزيز صناعة التصنيع الزراعي وتطوير القطاع التحويلي للمنتجات الزراعية، وتشجيع الاستثمارات في مجال تجهيز وتعبئة وتصدير المنتجات الزراعية، مما أدى إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات وتوسيع قاعدة الصادرات الزراعية.

وأكد الدكتور هشام الحريري، تعزيز الأبحاث الزراعية والتطوير التكنولوجي في القطاع الزراعي ،وتوفير التمويل والدعم للباحثين والجامعات والمراكز البحثية لتطوير تقنيات وأساليب جديدة لتحسين إنتاجية المحاصيل وتقليل الخسائر الزراعية.



منوهاً ، إلى أن هذه الجهود والتدابير رامية لتطوير القطاع الزراعي، حيث شهدت مصر زيادة في إنتاج المحاصيل الزراعية وتحسين الأمن الغذائي. كما تم تعزيز الصادرات الزراعية وتوسيع الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي.

كما دعمت الدولة محور اشراك المجتمع المدني وتعزيز دوره في تنفيذ المبادرات الوطنية التي استهدفت دعم الإنتاج الزراعي ، منها مبادرة "أزرع" والتي ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبالتعاون مع وزارة الزراعة ، لزراعة 150 ألف فدان قمح لدى صغار المزارعين في صورة نموذج تطبيقي تشاركي بين كل الجهات الفاعلة.





وعن الثروة السمكية يقول الحريري ، الدولة أصبحت لديها 2 مليون طن اجمالي انتاج مصر من الاسماك: الأولى افريقيا والسادس عالمياً في الاستزراع السمكي حيث بلغ إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك حوالي 2 مليون طن بنسبة إكتفاء ذاتى تصل إلى حوالى 85 % .

تم أيضاً تنفيذ مشروعات عملاقة في الثروة السمكية: بركة غليون، الفيروز، وقناة السويس، كما تم إطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات: المنزلة، البرلس، ادكو، والبردويل، وازالة التعديات عليها والتوسع في المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية و المفرخات وغيرها.