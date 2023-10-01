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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

أدب الطفل في مصر|آداب عين شمس تفتتح الملتقى العلمي لقسم اللغة الإنجليزية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

افتتحت أمس الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، الملتقى العلمي الأول لأدب الطفل الذى ينظمه قسم اللغة الإنجليزية وآدابها بعنوان: "أدب الطفل في مصر التجديدات والتحديات" .  
يأتي ذلك برعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ، والدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب، وإشراف الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، وتنسيق الدكتورة إيمان البقرى رئيسة قسم اللغة الإنجليزية ، والدكتورة ايناس الإبراشى ، والدكتورة نردين نبيل.
وفي كلمتها في افتتاح الملتقى رحبت الدكتورة حنان كامل عميدة الكلية بالضيوف على رأسهم الدكتورة نادية الخولي رئيسة قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة القاهرة وجميع الحضور من أعضاء هيئة التدريس بالقسم والهيئة المعاونة وجميع خبراء الأدب الإنجليزي واللغة على مستوى الجامعات المصرية المتواجدين بالملتقي مثمنة لأهمية عقد هذا الملتقى والدعوة إلى إقامته بشكل سنوي ، وعلى نطاق  إقليمي ودولي ، كما أشادت بقسم اللغة الإنجليزية الذى يعد من الأقسام الرائدة بالكلية الذى يسهم في بناء خريج على مستوى عال من التميز ويحظى بأساتذة متميزين على جميع المستويات ، كما أشادت بفكرة المؤتمر الذى يدعم ويناقش أدب الطفل والحفاظ على الهوية المصرية وأهمية الاعتزاز بلغتنا العربية وهي لغة القرءان الكريم بالإضافة إلى نقل أفكارنا وثقافتنا وهويتنا إلى اللغات الأخرى من أجل تعزيز تبادل الثقافات والتعرف على الثقافات الأخرى .
وأكدت على انتظار توصيات الملتقى الذي نتمنى أن تسهم في الارتقاء مجال البحث العلمي في أدب الطفل في مصر والعالم العربي .
كما أكدت الدكتورة حنان كامل على ضرورة الاهتمام بتطوير كتب الأطفال والمناهج التعليمية بما يتناسب مع متطلبات العصر والتكنولوجيا متضمنا لمحات من التراث والتاريخ لخلق جيل يفتخر بتاريخ بلاده وتراثه ومعاصرا لحاضره الذى يتطور لحظة بلحظة .
من جانبه أكد االدكتور محمد إبراهيم في كلمته على أن الملتقى يعد بداية مبشرة من قسم اللغة الإنجليزية مع بداية العام الجامعي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، في الإعداد لملتقى متميز بإعداد وتنظيم راق وأشار إلى أهمية عقد الملتقى بصفة دورية سنوية لما لأدب الطفل من أهمية قصوى في الدراسة لتطوير المحتوى المقدم عن الطفل وللطفل كما أشاد ببعض موضوعات الملتقى التي اهتمت بإلقاء الضوء على شخصية وكتابات رائد أدب الطفل كامل كيلاني الذى ولد عام ١٨٩٧ وتوفي عام ١٩٥٩، وله باع كبير في إثراء المكتبة العربية ، ومكتبات الأطفال والمكتبة المدرسية، حيث كان ينشر في كل أسبوع كتابًا أو كتابين وأطلق عليه أمير الشعراء أحمد شوقي لقب "عقرب الثواني"  .
ويناقش الملتقى عدد (20) ورقة بحثية حول أدب الطفل منها : الورقة البحثية التي قدمتها ا.د نادية الخولي رئيسة قسم اللغة الإنجليزية سابقا بكلية الآداب بجامعة القاهرة ورئيسة المجلس المصري لكتب الأطفال  بعنوان : "أدب الطفل بين الشرق والغرب " ، وقدم د . محمد محرم ورقة بحثية بعنوان : " كيفية تصوير تغير المناخ في أدب الطفل المصري" ، وكذلك الورقة البحثية المقدمة من د. نورهان أسامة نبيل بعنوان : "العلاج بالحكي وتعديل سلوك الأطفال بالفنون التشكيلية"،  كما قدمت د. رنا الخولي:  " تحليل إبداعي مجازي لاستخدام القصص الخرافية والأبطال الخارقين في إعلانات التلفزيون المصرية " ،  كما قدمت كل من د . إيمان النوحي  ورقة بعنوان : "لماذا يسقط الأطفال أو يفقدون في الغابات ؟: كشف هذا اللغز في حكايات الأطفال "  أما رقية علي حافظ فقد قدمت ورقة بحثية حول: "التحليل النفسي لتأثير الطفولة المؤلمة علي شخصيات " أشياء غريبة " ، وعرضت د سارة حجازي ورقتها البحثية بعنوان : “تمصير أدب الطفل”. 
كما قام القسم بتكريم رائد كتاب الطفل بمصر الأديب عبد التواب يوسف ورائدة مجلات الطفل المصورة للطفل في مصر والعالم العربي  نتيلة راشد أو ماما لبنى وهي مؤسسة مجلة سمير وتم إهداء درع لابنتهما الدكتورة لبنى عبد التواب يوسف، أستاذ الأدب بقسم اللغة الإنجليزية جامعة القاهرة.

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