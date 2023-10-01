جولة تفقدية لنائب رئيس جامعة عين شمس في كلية العلوم .. صور

أجرى الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية بكلية العلوم رافقه خلالها الدكتور محمد رجاء السطوحي عميد الكلية و الدكتورة إيمان عبد العظيم وكيل الكلية لشؤون، إبراهيم سعيد حمزة امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب التعليم و الطلاب للوقوف على سير العملية التعليمية في أول أيام العام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

بدأت الجولة باطمئنان الدكتور عبد الفتاح سعود ، على سير العملية التعليمية ، حيث تفقد عددا من المدرجات ومرافق الكلية ومدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب و قام سيادته بحضور محاضرة في الكيمياء مستوى ثاني مع الطلاب.

وقدم للطلاب بعض النصائح الأبوية والاكاديمية متمنيا لهم عام دراسي موفق وحثهم علي بذل اقصى جهد وتحقيق المأمول منهم لجامعتهم العريقة جامعة عين شمس.