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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خطوات دفع المصروفات الدراسية بكلية الآداب جامعة عين شمس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشفت كلية الاداب جامعة عين شمس ، عن خطوات قيام الطالب بدفع مصروفات كلية الآداب جامعة عين شمس عن طريق منصة جامعة عين شمس الإلكترونية و فورى للدفع الإلكتروني .

وأوضحت كلية  الاداب ، أنه بعد الدخول على الموقع يقوم الطالب باختيار كلية الآداب، وكتابة الرقم القومي في خانة اسم المستخدم، ثم كلمة المرور لجميع الطلاب بالفرقة الأولى وهي 55555.

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وأشارت إلى أن بعد ذلك لابد من تغيير الباسوورد بعد الدخول لأول مرة ويفضل أن يكون بالشكل التالي: اسم الطالب وأخر أربع أرقام من الرقم القومي، مؤكدة أنه يجب حفظ كلمة المرور لاستخدامها خلال فترة الأربع سنوات بالكلية.

وتابعت: أنه يجب اختيار خانة المدفوعات ثم المدفوعات المستحقة، وسداد المصروفات المستحقة يظهر مصروفات الفرقة الأولى 1653 جنيه، ثم الضغط على أدفع، مشيرة إلى أنه يجب اختيار الدفع عن طريق فوري بوضع علامة صح، وبعد ذلك يظهر كود الدفع والتوجه إلى ماكينة فوري للدفع.

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