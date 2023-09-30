استمرار فتح باب التقديم إلكترونيا للالتحاق ببرامج الدراسات العليا بتجارة عين شمس

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية التجارة جامعة عين شمس، عن استمرار فتح باب التقديم إلكترونيا للالتحاق ببرامج الدراسات العليا الأكاديمية (الدبلومات - الماجستير - الدكتوراه) للعام الجامعي 2023 - 2024،

وذلك حتى موعد أقصاه السبت الموافق 7 أكتوبر 2023.

عن طريق الموقع الرسمي لنظام جامعة عين شمس الإلكتروني UMS من خلال الرابط التالي:

https://ums.asu.edu.eg

على أن يقوم المتقدمون بإحضار أصول الأوراق إلى إدارة الدراسات العليا بالدور الأرضي مبنى أ خلال موعد غايته يومان من تاريخ التقديم الإلكتروني.

كما يمكنكم الاطلاع على شروط الأقسام العلمية للالتحاق ببرنامجي تمهيدي الماجستير وتأهيلي الدكتوراه.

أيضا الأوراق المطلوبة للتقديم لبرامج الدراسات العليا الاكاديمية من خلال الرابط التالي:

https://bit.ly/3OEmQvu

وتسهيلا على المتقدمين، تم إعداد فيديو يوضح الخطوات الاسترشادية لكيفية تقديم الطلاب المصريين للالتحاق ببرامج الدراسات العليا الأكاديمية إلكترونيا على نظام UMS من خلال الرابط التالي:

bit.ly/UMS-PG

علماً بأنه يتم تقديم أوراق الطلاب الوافدين للاتحاق ببرامج الدراسات العليا الاكاديمية أو المهنية من خلال منصة “ادرس في مصر” من خلال الرابط التالي

https://admission.study-in-egypt.gov.eg/

